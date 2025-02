Ab Donnerstag wird es kälter in Rheinland-Pfalz. Vor allem in Eifel und Westerwald kann es vereinzelt Schneeschauer geben. Die Schneefallgrenze liegt am Nachmittag bei etwa 200 Metern. Die Temperaturen steigen auf maximal 6 Grad am Rhein. Dazu weht ein kalter Wind aus Nordwesten.