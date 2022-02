Wetterdienst warnt vor Orkanböen und Gewitter in RLP

Rheinland-Pfalz muss sich in den kommenden Tagen auf schwere Stürme, Orkane und Gewitter einstellen.

Aber nicht nur Stürme bis zu Orkanstärke werden erwartet - es soll zudem viel regnen bei milden Temperaturen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In seiner Vorhersage geht er von bis zu 15 Grad aus.

Warnung vor schweren Sturmböen in der Nacht zu Donnerstag

Schon heute, am Mittwoch, soll es tagsüber stürmisch und regnerisch werden - mit bis zu 14 Grad. Für die Nacht wurde vor schwerem Sturm gewarnt, der im Bergland Orkanstärke erreichen kann. Der Kreis Ahrweiler gab bereits eine gesonderte Warnung heraus:

Information zur #Wetterlage: Der Deutsche Wetterdienst #DWD warnt vor einer Extremwetterlage. Angaben zu Ort & Zeitpunkt können erst mit Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die Wettervorhersagen. Warninfos: https://t.co/NyE4U1KLjA #KreisAhrweiler https://t.co/DUf45HLSwM

Donnerstag nachlassender Wind, Freitag wohl erneut Sturmböen

Auch am Donnerstag wird es in Rheinland-Pfalz voraussichtlich erst einmal stürmisch. Am Nachmittag werde der Wind von Westen kommend aber nachlassen, so der DWD. Ab dem Mittag bleibt es aber wohl meist niederschlagsfrei. Die Höchstwerte sollen zwischen 10 und 15 Grad liegen.

Der Freitag werde stark bewölkt und regnerisch bei gleich bleibenden Temperaturen. Im Tagesverlauf komme es dann vermutlich erneut zu Sturmböen, im Bergland seien auch Orkanböen möglich.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch andere Bundesländer betroffen

Der Deutsche Wetterdienst warnt insgesamt in mehreren Bundesländern vor aufeinanderfolgenden Stürmen und Orkantiefs mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde. Gefahr droht durch umstürzende Bäume oder Baugerüste. Besonders betroffen sind laut Wetterdienst die Höhenlagen. Im Norden von Deutschland wird mit Sturmfluten gerechnet, die durch den Vollmond noch verstärkt werden könnten.

Bahn reagiert auf Unwetterwarnung

Wegen des Sturmtiefs "Xandra" rechnet die Bahn mit Zugausfällen und Verspätungen in Deutschland. Deshalb gelten morgen und übermorgen für bereits gekaufte Fernverkehrs-Tickets extra Regeln.

Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Sturmtiefs verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket heute bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren. Bahnkunden bekommen bei einer Stornierung den vollen Fahrpreis - einschließlich Sitzplatzreservierung - zurück. Bei einer Verschiebung ist die Zugbindung aufgehoben. Die Bahn betont, dass diese Regeln jetzt unabhängig davon sind, ob der Fernverkehrszug am Donnerstag oder Freitag fährt oder nicht.

Außerdem wird Fahrgästen dringend empfohlen, vor Reiseantritt die Verbindungen zu überprüfen. Entweder per App, Online oder über die telefonische Reiseauskunft. Unberührt von dieser zweitägigen Kulanzregel gelten die allgemeinen Fahrgastrechte für Verspätungen und Zugausfälle. Ansprüche auf Entschädigungen können online, in einem Bahn-Reisezentrum oder per Post beantragt werden.

Für Rheinland-Pfalz trifft Bahn derzeit keine besonderen Vorbereitungen

Laut Bahn wird derzeit das "Standard-Programm" für Rheinland-Pfalz gefahren - das heißt, das Wetter wird beobachtet. Wenn nötig, würde eine Taskforce eingerichtet. Strecken-Sperrungen als Vorsichtsmaßnahme gäbe es nur bei Orkan.