Gutes Wetter für Storchennachwuchs in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Störche in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Vergangenes Jahr gab es eine "Wetter- Delle". Viele Jungvögel sind verendet, weil es zu nass war. In diesem Jahr ist das Wetter aber völlig anders und das zeigt sich beim Storchennachwuchs.