Ein Hauch von Sommer in Rheinland-Pfalz

Die Temperaturen sind am Dienstag in Rheinland-Pfalz mancherorts auf über 20 Grad gestiegen, örtlich sogar über 25 Grad. Und auch am Mittwoch bleibt es sehr frühlingshaft.

Am Dienstagnachmittag gab es einen Vorgeschmack mit Werten von 20, örtlich sogar 24 Grad bei strahlendem Sonnenschein. In Wörth am Rhein war es sogar ein Sommertag. Die 25-Grad-Marke wurde dort nämlich geknackt: 25,4 Grad war der Höchstwert für Rheinland-Pfalz. In Hochlagen noch kühle Nacht In der Nacht zum Mittwoch ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dann vermehrt Wolken auf, und es kann auch regnen. Die Tiefstwerte sollen bei zehn bis sechs Grad liegen; in der Hocheifel werden örtlich nur vier Grad erreicht. Video herunterladen (19,1 MB | MP4) Frühlingswetter bleibt auch am Mittwoch Der Mittwoch selbst startet laut Wetterdienst mit einem Mix aus Schleierwolken und sonnigen Abschnitten. Nachmittags sind im Westen Schauer möglich. Die Temperaturen bleiben mit 21 bis 24 Grad frühlingshaft. In der Nacht zum Donnerstag kann es zu Schauern und auch Gewittern kommen. Die Temperaturen sinken auf elf bis sieben Grad. Wie heftig der Wetterumschwung in Rheinland-Pfalz ausfällt, verdeutlicht der Ort Reinsfeld im Hunsrück: Am Samstag lag dort zentimeterhoch Schnee. SWR Bild in Detailansicht öffnen Drei Tage später ist in Reinsfeld der Frühling eingekehrt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Am Karfreitag meist trocken Am Karfreitag wird es nach Angaben des DWD wolkig mit gelegentlichen Auflockerungen. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Die höchsten Temperaturen liegen bei 17 bis 20, in der Pfalz um 21, in Hochlagen um 16 Grad. Meist weht ein schwacher Wind. Und der Karsamstag soll voraussichtlich recht sonnig werden.