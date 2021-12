Jahreswechsel mit Wolken, Regen und milden Temperaturen

per Mail teilen

Das Jahr 2021 verabschiedet sich in Rheinland-Pfalz mit milden Temperaturen und wechselhaftem Wetter. In der Silvesternacht bleibt es überwiegend trocken.

Heute Nachmittag und am Abend ist es stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt gebe es etwas Regen oder Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei sei es ungewöhnlich mild bei Höchsttemperaturen zwischen 12 Grad in der Eifel und 17 Grad an der Weinstraße. Der Wind weht laut DWD mäßig aus Südwest bis West, zeitweise auch stark böig. Im Bergland seien auch einzelne stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Silvesternacht laut Prognose meist trocken

Der Freitag beginnt trocken und bewölkt. Ab dem Nachmittag könne es vor allem im Norden Sprühregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad. Auch in der Silvesternacht bleibt es demnach überwiegend trocken bei vereinzelten Schauern. An Neujahr erwartet der DWD nach etwas Regen am Morgen zunehmend Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen 9 bis 13 Grad.