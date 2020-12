Das Wetter in Deutschland zeigt sich zum Jahresende von seiner nasskalten Seite. Zudem wird ein in der Silvesternacht häufiges Phänomen wohl ausbleiben: der Böller-Nebel.

Zunächst soll es laut Deutschem Wetterdienst am 31. Dezember fast überall in Rheinland-Pfalz schneien. Später steigt die Schnellfallgrenze wieder auf bis 400 Meter an.

Für den Neujahrsmorgen können einige Regionen in Rheinland-Pfalz auf Rodel- und Skiwetter hoffen. Dafür müsse man jedoch ein weniger höher hinaus, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Einschränkungen in Wintersportregionen

Wegen den aktuellen Corona-Lage gibt es jedoch unter anderem im Wintersportgebiet Erbeskopf im Hunsrück große Einschränkungen. Tausende Besucher waren zuletzt zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) gekommen.

Nach teils chaotischen Zuständen wurde die Zufahrt bis auf Weiteres gesperrt. Einen Liftbetrieb gibt es landesweit wegen Corona ohnehin nicht. Auch am Idarkopf (746) bei Idar-Oberstein schaut die Polizei jetzt genauer hin, ob Corona-Regeln eingehalten werden.

Auch die Zufahrtsstraßen zu den Wintersportgebieten Schwarzer Mann und Wolfsschlucht bei Prüm wurden gesperrt. Corona-Beschränkungen wie das Abstandsgebot seien vielfach von den Besuchern nicht eingehalten worden, begründete die Kreisverwaltung den Schritt.

500 Euro Strafe bei unerlaubtem Feuerwerk

Kein Böller-Nebel im Corona-Jahr?

Ein in der Silvesternacht häufiges Phänomen wird in diesem Jahr wohl ausbleiben: der Böller-Nebel. Dieser entsteht häufig, wenn bodennahe Kaltluft innerhalb von Minuten durch den Rauch der Silvesterböller und Raketen mit Milliarden feinster Partikel angereichert wird.

An diese Aerosole dockt die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit an. In der Folge kann sich in kürzester Zeit dichter Nebel bilden. Vor allem in Flusstälern und in Orten, wo in normalen Jahren intensiv Feuerwerk abgebrannt wird, kann die Sichtweite abrupt auf unter zehn Meter sinken.

Umweltbundesamt erwartet bessere Luft

Experten rechnen jedoch damit, dass das bundesweite Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk für bessere Luft sorgen wird. Wie stark die Belastung zurückgehen werde, lasse sich nicht vorhersagen, sagte der Sprecher des Umweltbundesamtes.

Laut UBA werden rund 1.750 Tonnen Feinstaub in der Silvesternacht durch Feuerwerkskörper verursacht. Diese Menge entspricht in etwa einem Prozent der gesamt freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland.