Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz so, wie die alte endete: Es bleibt sonnig und warm. Nur über den Bergen können sich am Nachmittag ein paar Quellwolken bilden. Die Höchstemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Dort wo die 25 Grad geknackt werden, haben wir per Definition einen Sommertag. Auch in den kommenden Tagen ändert sich an der Wetterlage nicht viel. Es weht zudem weiter ein Wind aus Osten. Regen, den die Natur dringend bräuchte, ist auch weiterhin nicht in Sicht. Entsprechend steigt langsam die Waldbrandgefahr.