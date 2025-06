Am Pfingstwochenende findet auf dem Nürburgring das "Rock am Ring"- Festival statt. Besucherinnen und Besucher müssen sich wohl auf Regen einstellen.

Von Freitag (6. Juni) bis Sonntag (8. Juni) findet auf dem Nürburgring in Rheinland-Pfalz das "Rock am Ring"- Festival statt. Die ersten Festival-Besucherinnen und -Besucher reisen schon am Mittwoch an. Ab 12 Uhr öffnen die ersten Camping-Bereiche am Festivalgelände. Mit etwas Glück können die Musikfans ihre Zelte noch im Trockenen aufbauen. Denn während Meteorologen für Rheinland-Pfalz Regen vorhersagen, soll es in der Eifel noch am ehesten trocken bleiben.

Bereits am Donnerstag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) regnen. In der Nacht auf Freitag sei sogar mit Dauerregen zu rechnen, heißt es. Am Freitag soll es immer mal wieder zu Schauern kommen, auch der Samstag soll nicht ganz trocken bleiben. Nach derzeitigem Stand sieht der Deutsche Wetterdienst für Sonntag sogar Gewittergefahr, mindestens jedoch Schauer und Regen – trocken bleibt der Nürburgring also nicht.

Wetter bei Rock am Ring: Regen und Matsch

Besonders überraschen dürfte die Wetterprognose die "Rock am Ring" - Gänger nicht. Das Festival findet jedes Jahr in der Zeit um Pfingsten statt – und endet häufig in Matsch und strömendem Regen. Laut DWD liegt das am Übergang zwischen der kalten und warmen Jahreszeit sowie der Lage am Nürburgring. Aus dem Südwesten trifft die in der Regel bereits warme Luft auf die meist noch ziemlich kalte Atlantikluft aus dem Nordwesten und das bringt dann häufig nasses Wetter.