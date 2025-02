per Mail teilen

Zu Weiberfastnacht sollten alle Närrinnen und Narren lieber noch zu warmen Kostümen greifen: Bei vier bis neun Grad gibt es immer wieder Graupel- und Regenschauer, sogar Gewitter sind möglich. Ab Sonntag zeigt sich die Sonne dann deutlich länger und am Rosenmontag strahlt sie bis zu neun Stunden auf die Jecken herunter.

Das zeigt sich auch an den Temperaturen: Am Freitag und Samstag bleibt es bei sechs bis acht Grad noch frisch. Am Sonntag werden dann Temperaturen bis zehn Grad erreicht.