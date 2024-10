Wetter in RLP wird sehr mild, nass und vielleicht auch stürmisch

per Mail teilen

Die nächsten Tage bringen teils sehr milde, aber auch feuchte Luft nach Rheinland-Pfalz. Das Wetter wird zunehmend wechselhaft. Am Donnerstag könnte es sogar stürmisch werden.

Noch ist es völlig unklar, in welche Richtung sich Sturm Kirk bewegt. Der Ex-Hurrikan Kirk wird in Deutschland als außertropisches Sturmtief das Wetter mitbestimmen. Ob er dabei aber auch über Rheinland-Pfalz zieht, dass stellt sich erst in den nächsten Tagen heraus.

Am Montag bis zu 20 Grad in RLP

Aber schon heute Nacht bekommen wir in Rheinland-Pfalz den Wetterumschwung zu spüren. Eine Warmfront mit dichten Wolken und Regen zieht herein. Montagmorgen ist es dann mit 12 bis 14 Grad deutlich milder als die vergangenen Tage. Die Sonne hat es morgen schwer. Im Laufe des Tages wird es dicht bewölkt und auch den Regen wird kräftiger. In der Pfalz sind gegen Abend Gewitter möglich. Dabei wird es überraschend warm bei 16 bis 20 Grad.

Sturm Kirk könnte heftigen Wind bringen

Die nächsten Tage werden nass und die Temperaturen gehen wieder etwas zurück. Sturm Kirk wird für Donnerstag in Deutschland erwartet. Wo es dann Sturm oder sogar Orkanböen geben wird, und ob Rheinland-Pfalz mit einem blauen Auge davon kommt, werden die nächsten Tage zeigen. Der Deutsche Wetterdienst meldet bisher für Donnerstag nur: starke bis stürmische Böen aus Süd möglich.