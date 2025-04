Warm, wärmer, sommerlich - so wird das Wetter in Rheinland-Pfalz in den nächsten Tagen. Am Dienstag erwarten uns laut Vorhersage bis zu 26 Grad, am Mittwoch und am Donnerstag, sogar bis 29 Grad. Es bleibt trocken. Erst am Freitag könne es erste Schauer geben.