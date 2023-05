Dichte Wolkenfelder und kräftiger Wind haben die Temperaturen in Rheinland-Pfalz am Freitag noch in Schach gehalten. Doch schon am Samstag steigen die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 24 Grad. Am Sonntag sind sogar 28 Grad möglich. Doch Regen trübt die guten Aussichten.