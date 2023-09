Gewitter, Regen und Wind zum Wochenstart in RLP

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz startet die neue Woche mit einem Wetterumschwung: Zwar bleibt es warm, Schauer und Gewitter sorgen jedoch für einen Vorgeschmack auf den Herbst.

In der Nacht zum Montag könnten die Gewitter teils auch mit Starkregen und stürmischen Böen einhergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Montag zeigt sich dann wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem in der Früh und gegen Abend gebe es gebietsweise Schauer und Gewitter, örtlich bestehe Unwettergefahr durch Starkregen. Die Höchstwerte erreichen bis zu 26 Grad, in Hochlagen um 21 Grad. Dazu wehe ein mäßiger Wind aus Südwest, bei Gewittern seien auch Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag Wolken und etwas Regen

Am Dienstag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter, vereinzelt regnet es bei Höchsttemperaturen bis zu 21 Grad, in höheren Lagen bei bis zu 16 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken Böen, im Bergland sind auch stürmische Böen möglich. Am Mittwoch ist es zeitweise stark bewölkt und verbreitet niederschlagsfrei, vereinzelt ist etwas Regen möglich. Die Höchstwerte erreichen bis zu 25 Grad, im Bergland bis zu 20 Grad bei mäßigem Wind aus Südwest mit starken Böen, im Bergland auch mit stürmischen Böen.