Nach der lang anhaltenden Trockenperiode mit viel Sonne stellt sich das Wetter nun um. Bereits am Mittwoch gab es in der Pfalz und im südlichen Rheinhessen erste Regenfälle - vereinzelt auch Gewitter. Der von einigen sehnlichst erwartete große Regen bleibt aber wohl aus.

Am Donnerstag soll es weitestgehend trocken bleiben. Nur im Norden seien gegen Abend einzelne Schauer möglich, wie SWR Wetterexperte Karsten Schwanke am Mittwochabend verkündete. Die Höchstwerte erreichen demnach am Donnerstag 13 bis 19 Grad.

Hoffnung auf großen Regen erfüllt sich nicht

Landwirte und Hobbygärtner sehnen das Ende der großen Trockenheit herbei. Doch der Deutsche Wetterdienst macht wenig Hoffnung auf den ganz großen Regen. Bis zum Sonntag soll es mit einer nördlichen Strömung deutlich kühler werden und am Sonntag dann auch nass.

Aber die erwarteten Regenmengen würden wohl trotzdem nicht ausreichen, um die ausgetrockneten Böden ausreichend mit Wasser zu versorgen. Wie David Bötzel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dem SWR mitteilte, reichen die Regenmengen wahrscheinlich allenfalls aus, um sich an dem einen oder anderen Tag das Blumengießen im Garten zu schenken.

Auch die Forstleute würden sich deutlich mehr Nass vom Himmel wünschen. Denn vor allem junge Bäume, die noch nicht so tiefe Wurzeln haben, könnten austrocknen und absterben.

Was erwartet die Besucher des Rheinland-Pfalz-Tags in Neustadt?

Was des einen Freud, ist des anderen Leid, sagt ein Sprichwort. Während sich also Landwirte, Hobbygärtner, Forstleute und die Binnenschiffer über mehr Regen freuen, würden die Besucherinnen und Besucherinnen des Rheinland-Pfalz-Tags in Neustadt/Weinstraße auf eine Beregnung von oben gerne verzichten.

Zwar ist der Eröffnungstag am Freitag mit maximal 17 Grad noch kühl, aber bei Sonne und Wolken im Wechsel soll es zumindest im Süden von Rheinland-Pfalz trocken bleiben. Vor allem im Norden sind hingegen einzelne Schauer angesagt. Nachts wird es mit 7 Grad aber empfindlich kühl. Da ist in den Abendstunden schon mal eine etwas dickere Strickjacke gefragt.

Mit 21 Grad soll es am Samstag deutlich wärmer werden, allerdings macht sich die Sonne dann rar. Es soll trocken bleiben überall in Rheinland-Pfalz.

Sonntag soll es nass werden

Ähnlich warm mit bis zu 21 Grad soll es am Sonntag werden. Für den Abschlusstag des Landesfestes ist aber Regen angekündigt - und zwar nicht nur in Neustadt an der Weinstraße, sondern in ganz Rheinland-Pfalz. In der kommenden Woche soll es dann noch mehr regnen.

Nachts im Bergland vereinzelt Bodenfrost möglich

Nachts kann es in den kommenden Tagen vor allem im Bergland noch vereinzelt Bodenfrost geben. Wer also empfindliche Pflanzen auf Balkon oder Terrasse hat, sollte diese rechtzeitig ins Warme bringen. Vor allem Teile der Eifel seien hier betroffen, wenn es in der Nacht aufklare, so David Bötzel vom DWD.