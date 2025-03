Nach einem wechselhaften und eher kühlen Wochenende hat SWR-Wetterexperte Stefan Laps bessere Aussichten für die nächsten Tage in Rheinland-Pfalz parat. Der Montag startet im Norden und Nordwesten des Landes zwar noch eher wolkig, in der Pfalz lässt sich schon früh häufiger die Sonne blicken. Im Tagesverlauf setzt sie sich dann aber fast überall durch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad in der Eifel und 14 Grad an der Mosel.

In den kommenden Tagen bleibt es trocken und es wird milder, bis Donnerstag steigen die Temperaturen auf mehr als 20 Grad.