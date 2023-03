per Mail teilen

Die Temperaturen am Montagmorgen liegen zwischen -2 im Bergland und +2 Grad, es ist Schneefall, Schneeregen und Regen gemeldet. Im Tagesverlauf werden bis zu 7 Grad erwartet. Am Dienstag und Mittwoch wird sich über Rheinland-Pfalz eine Luftmassengrenze formieren, an der es längere Zeit regnen oder schneien kann. Schneefall ist zur Wochenmitte vor allem im Norden von RLP zu erwarten.