per Mail teilen

Wir stehen unter Tiefdruckeinfluss mit vielen Wolken und weiteren Schauern. Am Mittwoch regnet es besonders in der Eifel und im Hunsrück, wo die Sonne kaum durchkommt. Am Nachmittag nehmen die Wolken zu und es gibt vermehrt Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, der Wind weht mäßig bis frisch, auf den Bergen mit stürmischen Böen.