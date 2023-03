per Mail teilen

Nach einer frostigen Nacht können sich die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer auch am Mittwoch auf viel Sonne freuen. Dazu ist es mit 5 bis 9 Grad noch wärmer als am Dienstag. Auch die nächsten Tage bleibt es sonnig, erst am Samstag kommen wieder mehr Wolken.