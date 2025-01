Nach Schnee und Eis am Sonntag wird es in den kommenden Tagen deutlich milder. "Die Temperaturen haben nichts mit dem zu tun, was wir in den letzten Tagen gesehen haben", sagte SWR-Wetterexperte Stefan Laps am Sonntag in seiner Vorhersage. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen elf und 14 Grad. Dazu gibt es Wolken, immer wieder Regen und starken Wind.