Wetter in RLP: Bedeckt mit einzelnen Gewittern und teils kräftigen Schauern

Mit Schauern und einzelnen Gewittern verabschiedet sich in Rheinland-Pfalz der Mai. Der Juni beginnt am Samstag bedeckt und regnerisch, es kann tagsüber kräftige Schauer geben. Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen maximal bei 16 bis 20 Grad. Am Sonntag wird es dann wechselnd bewölkt. Weiter muss mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden, so Wetterexpertin Claudia Kleinert. Mit 18 bis 21 Grad wird es zum Wochenende wieder etwas wärmer.