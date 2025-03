per Mail teilen

Auch am Freitag beginnt der Tag frühlingshaft. Am Morgen sinken die Temperaturen nicht mehr unter den Gefrierpunkt, von 1 bis 8 Grad ist alles dabei. Vormittags scheint noch verbreitet die Sonne, am Nachmittag wird es dann zunehmend wolkiger. Die Temperaturen steigen trotzdem auf 19 bis 21 Grad. Ab Samstag wird es wechselhafter und es könnte regnen.