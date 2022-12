Schneefall und Glätte in Rheinland-Pfalz erwartet

Der Dezember ist da und in Rheinland-Pfalz wird es winterlich: In der Nacht zum Freitag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) leicht schneien. Autofahrer müssen mit glatten Straßen rechnen.

Bereits tagsüber zeigte sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. Und laut DWD bleibt es auch am Abend und in der Nacht in Rheinland-Pfalz wolkenverhangen oder neblig. Örtlich fällt Nieselregen, im Bergland geht dieser in Schnee über. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und null Grad.

Schnee und Glätte in der Nacht zum Freitag

Der Wetterdienst warnt vor glatten Straßen durch Neuschnee oder gefrierenden Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und null Grad. Auf den Höhen fallen sie unter den Gefrierpunkt.

Auch am Freitag Schneefall möglich

Für Freitag sagen die DWD-Meteorologen dichte Wolken und zeitweise leichten Regen oder in höheren Lagen Schneefall voraus. Die Temperaturen erreichen ein bis sechs Grad, im Bergland liegt der Höchstwert um den Gefrierpunkt.

In der Nacht zu Samstag wird im Bergland weiter leichter Schneefall erwartet. Die Niederschläge sollen nach DWD-Angaben am Samstagvormittag nachlassen, danach ist es meist grau und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem und fünf Grad.

Das Wetter im SWR Sendegebiet