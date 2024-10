per Mail teilen

Nach einer regenreichen Nacht beginnt der Dienstag mit neun bis 13 Grad und einigen trockenen Momenten am Vormittag. Im Lauf des Tages vermehren sich dann die Schauer wieder. In den trockenen Abschnitten steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad. Dazu schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Auch der Mittwoch wird verregnet, ehe es am Donnerstag dann etwas aufklart.