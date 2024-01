In der Nacht zum Freitag fällt vor allem im Norden und in der Mitte von Rheinland-Pfalz weiterer Regen. Es bleibt mild bei 4 bis 7 Grad. Tagsüber bleibt es am Freitag meist bewölkt, es regnet zunächst in der Eifel, später im Westerwald. Ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen bei milden 5 bis 10 Grad.

In den kommenden Tagen wird es dann kälter: Spätestens am Montag ist der Winter zurück und bringt Dauerfrost nach Rheinland-Pfalz - allerdings auch Sonnenschein.