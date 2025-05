Hochdruck dominiert unser Wetter in den nächsten Tagen, sagte Karsten Schwanke in seiner Wettervorhersage am Abend. Dabei bleibt es aber wie schon gestern eher kühl. Wer also die warmen Jacken angesichts des frühsommerlichen Wetters schon weggepackt hat, muss sie spätestens jetzt nochmal rausholen.

Immerhin soll es heute Vormittag recht freundlich werden, bevor am Nachmittag wieder ein paar Wolken ins Land ziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und maximal 16 Grad. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter wechselhaft, bei höchstens 18 Grad. Nur gaaanz langsam bewegen sich die Temperaturen dann in den nächsten zwei Wochen nach oben.