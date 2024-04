Es bleibt auch am Donnerstag nass und ungemütlich. Am Vormittag ist es stark bewölkt und regnet immer wieder. Am Nachmittag erwarten uns zum Teil kräftige Schauer, die manchmal auch Graupel mitbringen. Auch Sturmböen sind möglich. Am Freitag beruhigt sich das Wetter - am Samstag und Sonntag gibt es dann frühsommerliche Temperaturen um die 25 Grad. Es könnte auch wieder Saharastaub auftreten.