Am Montagmorgen ist es frisch und wechselnd bewölkt in Rheinland-Pfalz. Die Nebelfelder lösen sich im Lauf des Vormittags auf, die Temperaturen erreichen 12 bis 15 Grad. Am Nachmittag zieht ein Regengebiet ins Land. Das wechselhafte Wetter bleibt uns auch in den kommenden Tagen erhalten - bei Temperaturen bis 16 Grad.