Am Mittwochmorgen ist wegen einer Kaltfront teils mit stürmischen Böen im Südwesten zu rechnen. Gegen Mittag sollen sich diese wieder auflösen. Die Höchsttemperaturen liegen am Morgen zwischen 9 und 12 Grad. Am Nachmittag wird es wieder trocken mit Höchstwerten von 9 bis 15 Grad.