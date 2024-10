Der traumhafte Altweibersommer, der am Montag viele Rheinland-Pfälzer erfreut hat, macht am Dienstag eine kleine Pause. Eine Kaltfront zieht durch - mit kühlen Temperaturen bis 14 Grad am Morgen inklusive kompakter Wolken. Am Nachmittag lockert es auf. Danach steht Rheinland-Pfalz wieder unter Hochdruckeinfluss mit viel Sonnenschein am Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag wird es sehr mild - aber es gibt auch einzelne Schauer.