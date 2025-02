Winter in RLP macht Pause

Nach einer kalten Nacht wird der Mittwoch in Rheinland-Pfalz vielerorts freundlich. Fast überall wechseln sich Sonne und Schleierwolken ab, die Höchstwerte erreichen 6 Grad. Am Donnerstag kommt dann Regen zu uns, sagt SWR-Wetterexperte Stefan Laps in seiner Vorhersage. Aber: Der Regen bringt auch milde Luft nach Rheinland-Pfalz, die Temperaturen steigen langsam an und sorgen am Wochenende für einen "Vorfrühling" mit Höchstwerten bis 16 Grad.