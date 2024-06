Auch am Freitag bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz durchwachsen und für einen Junitag zu kühl. Vor allem am Vormittag und am Abend gibt es immer wieder mal Regen. Dazwischen zeigt sich am Nachmittag aber auch mal länger die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad in der Hohen Eifel und bis zu 21 Grad an der Weinstraße. Dazu weht böiger Südwestwind.