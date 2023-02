per Mail teilen

Die Nacht auf den Dienstag war bei Minustemperaturen sternenklar - vom Nebel entlang der großen Flüsse in Rheinland-Pfalz abgesehen. Vor allem entlang des Oberrheins hält sich der Nebel auch noch am Dienstag, während es im Rest von Rheinland-Pfalz verbreitet sonnig wird. Die Temperaturen liegen in den Nebelgebieten nur bei vier bis fünf Grad. Im Rest des Landes treiben die Sonnenstrahlen die Thermometer auf bis zu 14 Grad.

Spätestens am "Altweiber"-Donnerstag ist das gute Wetter dann aber vorbei, prognostiziert SWR-Wetterexperte Carsten Schwanke. Pünktlich zu den Fastnachtstagen kündigen sich Regenschauer an.