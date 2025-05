An der Großwetterlage ändert sich kaum etwas, sagt Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Montagabend. Das strahlende Frühlingswetter wird Rheinland-Pfalz deshalb noch die ganze Woche erhalten bleiben. Auch am Dienstag erwartet das Land den ganzen Tag über ungetrübter Sonnenschein. Es wird warm mit bis zu 25 Grad. Am Mittwoch erreichen die Höchstwerte 26 Grad, danach wird es ein paar Grad kühler.