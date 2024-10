Am Freitag lassen die Regenschauer in ganz Rheinland-Pfalz wieder nach und es wird freundlicher. Nur im Süden der Pfalz gibt es am Vormittag noch Regenschauer. Danach wird es überall freundlicher, nur im Westen sind am Nachmittag einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad.