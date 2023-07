Temperaturen legen Verschnaufpause ein

per Mail teilen

Am Donnerstag erwartet uns am Vormittag freundliches Wetter mit moderaten Temperaturen. Im Tagesverlauf sind Quellwolken möglich, die am Nachmittag für einzelne Schauen sorgen können. Es soll bis zu 27 Grad warm werden. Der Trend: Freitag trocken und wieder langsam ansteigende Temperaturen bis 30 Grad, Samstag sogar bis 35 Grad.