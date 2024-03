per Mail teilen

Am Mittwochmorgen bildet sich stellenweise Nebel. Später zeigt sich zwischen Wolken auch vorübergehend die Sonne. Im Laufe des Nachmittags beginnt es in der Pfalz und in Rheinhessen zu regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 11 Grad. Es ist nur schwach windig.