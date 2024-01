Überwiegend trüb und kalt, am Sonntag auch Schneeschauer

Nach Nebel und Glättegefahr in der Nacht zum Samstag bleibt es am Samstagmorgen trüb mit Nieselregen und Schneegriesel. Vorsichtiges Fahren ist auch am Tag angesagt. Die Sonne kommt am ehesten in der Südpfalz raus. Am Sonntag gibt es im Norden Schneeschauer. Sonst ist es meist bewölkt bei Temperaturen zwischen -2 und 4 Grad.