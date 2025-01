Als Vorbote für eine kommende Warmfront schneit es in der Nacht auf Sonntag in Rheinland-Pfalz. Dieser Schnee geht schnell in Regen über, was zu Glatteis führen kann. Gegen Nachmittag steigen die Temperaturen von 0 Grad auf bis zu 10 Grad an. Am Montag können bei stürmischem Wind sogar 15 Grad möglich sein.