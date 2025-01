per Mail teilen

Ein Hoch erreicht Rheinland-Pfalz und bringt noch mehr Sonne als am Wochenende. Nach einer sehr frostigen Nacht startet der Montag noch mit ein paar Hochnebelfeldern. Die verschwinden aber bald und nachmittags ist es dann überall im Land strahlend sonnig bei Temperaturen zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Auch am Dienstag bleibt das schöne Winterwetter erhalten.