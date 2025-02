Der Dienstag beginnt mit dichten Wolken. Nur selten gibt es etwas Sonnenschein. Auch im Laufe des Tages lockert es nur zögerlich auf, am ehesten noch in höheren Lagen der Eifel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 6 Grad. Am Mittwochvormittag zieht von Nordwesten eine Front herein, die teils gefrierenden Regen bringen kann.