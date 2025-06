Wechselhaftes, teils ungemütliches Wetter am Sonntag

Das aktuelle Wetter fühlt sich "mehr nach April als nach Juni" an, stellt Wetterexpertin Pila Bossmann fest. Und damit geht es auch am Sonntag weiter. Vormittags ziehen immer wieder einzelne Schauer durch Rheinland-Pfalz, zwischendrin zeigt sich auch mal die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 14 bis max 20 Grad. Wind weht aus westlichen Richtungen, es wird teilweise "ganz schön ungemütlich", so Bossmann in ihrer Vorhersage am Samstagabend. Am Pfingstmontag wird es dann allmählich trockener, die Temperaturen steigen zur Wochenmitte hin Stück für Stück an.