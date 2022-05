Bis 30 Grad am Mittwoch - Sommer lässt schon mal grüßen

Nach einem sonnigen und warmen Start in die Woche wird es in dem kommenden Tagen richtig sommerlich. Am Mittwoch können es in Teilen des Landes sogar bis zu 30 Grad werden.

Das Wochenende hat schon einmal Geschmack auf den Sommer gemacht, die kommenden Tage werden noch besser. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Montag tagsüber bis zu 27 Grad warm, dabei weht ein schwacher Wind aus dem Osten. Nachts kühlt es ab auf 13 bis acht Grad und auf bis zu sechs Grad in der Eifel. Am Dienstag geht es heiter bis sonnig weiter. Es kann zwar besonders im Norden auch ein paar dichtere Wolkenfelder geben, aber der DWD prognostiziert sommerliche Temperaturen von 26 bis zu 29 Grad am Nachmittag und in Hochlagen um die 24 Grad. Am Mittwoch sind kaum noch Wolken am Himmel, in der Vorderpfalz kann es dann sogar bis zu 30 Grad warm werden. Wetterumschwung am Donnerstag - Schauer und Gewitter Es weht aber auch schon ein mäßiger, teils stark böiger Wind aus Südwest. Am Donnerstag folgen laut DWD-Vorhersage Schauer und Gewitter mit teils stürmischen Böen.