Das wechselhafte Wetter und das Auf und Ab der Temperaturen setzt sich fort: Am Dienstag Vormittag gibt es freundliche Momente, nachdem der Regen abgezogen ist. Der Himmel ist wechselnd bewölkt, hier und da kommt die Sonne raus. Die Temperaturen steigen auf vier bis acht Grad. In den nächsten Tagen gibt es nachts wieder leichten Frost und tagsüber einzelne Schauer, so Wetterexperte Sven Plöger. Am Freitag kommt deutlich mildere Luft und neuer Regen zu uns.