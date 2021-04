per Mail teilen

Der April macht ja bekanntlich was er will - nach Ostern bringt er Schnee, Regen und viel kalte Luft nach Rheinland-Pfalz. Auf den Straßen ereigneten sich mehrere Unfälle. Und die Obstbauern fürchten um ihre Ernte.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es derzeit ungemütlich und winterlich. Grund dafür ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum einen ein Sturmtief über dem Norden Skandinaviens, zum anderen Hoch "Peggy" über dem Nordostatlantik. Dazwischen wird kalte Polarluft direkt aus den arktischen Regionen nach Mitteleuropa geführt.

Entsprechend muss in den Nächten verbreitet mit leichtem, über Schnee auch mit mäßigem Frost gerechnet werden. Dazu kann es hier und da durch etwas Schnee oder überfrierende Nässe glatt werden.

Eisplatten verursachen Unfälle auf A61 und A6

Von Lkw-Dächern gefallene Eisplatten lösten am Dienstag mehrere Unfälle aus. Da die Temperaturen vielerorts unter den Gefrierpunkt gefallen waren, war der Regen auf den Dachplanen der Lastwagen gefroren. Polizeiangaben zufolge kam es auf den Autobahnen 61 und 6 zu fünf Unfällen. Meist sei das Eis auf die Frontscheiben anderer Fahrzeuge gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Bei einigen Fahrzeugen seien durch die teils drei Zentimeter dicken Platten erhebliche Schäden entstanden.

Probleme bekommen aktuell auch Autofahrer, die ihre Fahrzeuge bereits auf Sommerreifen umgerüstet haben. Die Polizeiinspektion Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) nahm in ihrem Einsatzbereich zwischen Dienstag und Mittwoch allein 14 Unfälle auf. Auf den winterlichen Straßen verloren Pkw- und Gespannfahrer aufgrund der falschen Bereifung die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Meist blieb es bei Blechschäden.

Auch auf der A1 bei Manderscheid gab es mehrere Unfälle mit Blechschaden. Die Autobahnmeisterei war mit Streufahrzeugen im Einsatz.

Bauern beregnen ihre Obstbäume

Unterdessen fürchten die pfälzischen Obstbauern um ihre Ernte. Um Frostschäden zu verhindern, werden sie in den kommenden Nächten ihre Plantagen beregnen. Durch die Beregnung bilde sich ein Panzer aus Eis, der die Blüten oder den Fruchtansatz vor Temperaturen unter 0 Grad schütze, hieß es von Seiten des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt. Vor allem Aprikosenbäume seien gefährdet, weil sie bereits Früchte angesetzt hätten.

Schnee auch am Mittwoch

Auch in der restlichen Woche bleibt es frisch. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf bis zu minus sechs Grad ab. Auch im Tagesverlauf soll verbreitet Schnee fallen. Die Straßen können vorübergehend glatt werden, die Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich. Auch Gewitter und Sturmböen sind möglich. In der Nacht zum Donnerstag nehmen die Schauer dann ab, im Tagesverlauf soll es überwiegend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu zehn Grad.