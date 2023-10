per Mail teilen

Am Donnerstag wird es trüb mit Schauern und etwas frischer als in den vergangenen Tagen. Am Freitag kommt der Spätsommer dann noch einmal zurück. Danach ist es aber vorbei mit den warmen Temperaturen. Spätestens ab Sonntag gehen diese deutlich nach unten - dann gibt es nur noch Werte zwischen 10 und 14 Grad.