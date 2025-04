Wetterschau

In den vergangenen Tagen hat es nahezu überall in Rheinland-Pfalz ordentlich geregnet. Damit ist ab Freitag erst mal Schluss, weiß SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Die Trockenheit kehrt zurück - "mindestens bis zum ersten Mai", prognostiziert Schwanke zum Beispiel für Mainz. Dazu setzt sich ab Freitagnachmittag überall in Rheinland-Pfalz die Sonne durch, bei Temperaturen zwischen maximal 14 und 18 Grad. Sonne satt und Höchstwerte über 20 Grad erwarten uns dann am Wochenende und zu Beginn der kommenden Woche.