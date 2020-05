Rheinland-Pfälzer können sich auf ein Pfingstwochenende mit idealen Wetterbedingungen für Fahrradtouren, Wanderungen oder Grillabende freuen. Das Land werde "geflutet von viel, viel Sonnenschein", heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

Wer die Qual der Wahl hat, sollte sich für einen Ausflug am Pfingstsamstag entscheiden, meint Diplom-Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Vergleich zum Pfingstsonntag verspreche der Samstag nämlich wolkenfrei zu werden.

"Wobei ich sagen muss, dass Rheinland-Pfalz auf der goldenen Seite in Deutschland liegt", so Kirchhübel. Unterm Strich eigneten sich alle drei Tage des langen Pfingstwochenendes für Radtouren, Wanderungen oder andere Aktivitäten. Der Westen Deutschlands werde voraussichtlich bis Mitte der nächsten Woche von Hoch Steffen beherrscht und Steffen bringt jede Menge Sonne mit sich. Wolken haben da wenig Chancen.

Am heißesten am Mittelrhein

Die Temperaturen sollen weiter ansteigen. Sind es am Samstag und Sonntag noch 19 bis 23 Grad, gibt es am Pfingstmontag voraussichtlich einen Schwung nach oben. Regional könnten dann 27 Grad erreicht werden - aus meteorologischer Sicht also schon ein Sommertag.

"Wir erwarten die höchsten Werte nicht in Rheinhessen, sondern eher im Bereich des Rheintals nördlich von Koblenz", sagt Kirchhübel. Also 27 Grad in Koblenz am Montag und eher 25 Grad in Rheinhessen und an der Mosel. Das Bergland in der Eifel und im Hunsrück kommt vorraussichtlich auf 22 bis 23 Grad. "Man friert zumindest nicht zu stark, wenn man nass aus dem Wasser kommt", meint Kirchhübel. Denn in Rheinland-Pfalz startet mancherorts in diesen Tagen die Freibadsaison, nachdem die Landesregierungen die Auflagen etwas gelockert hat.

Kein Regen in Sicht

Hobbygärtner müssen allerdings am Wochenende Zeit zum Bewässern ihrer Tomaten und Geranien einplanen, der Meteorologe sieht in seinen Daten keine Hinweise auf Regen in den nächsten Tagen. "Im Westen Deutschlands sieht es da mau aus." Der Wind wehe an Pfingsten eher schwach, alles sei im harmlosen Bereich.

Kein Vergleich also zu den schweren Gewittern, die in der Vergangenheit etwa beim großen Musikfestival Rock am Ring am Nürburgring für Verwüstungen auf den Zeltplätzen gesorgt hatten. Doch Rock am Ring ist wie so viele traditionelle Veranstaltungen zu Pfingsten wegen Corona abgesagt worden. Zelten ist nach wie vor nicht wieder erlaubt, Campingurlaub nur im eigenen Mobil möglich.

Sehr schwüles Wetter ab Mittwoch

Wer noch etwas mehr Zeit und zum Beispiel auch noch in den Tagen nach Pfingsten frei hat, der muss sich allerdings auf einen Wetterumschwung ab Mittwoch gefasst machen. Hoch Steffen verabschiedet sich voraussichtlich. Eine westliche, südwestliche Strömung bringe feuchte und warme Luft mit sich, damit steige das Gewitterpotential. Ein Landregen, wie ihn sich die Bauern wünschen, wird es aber auch dann voraussichtlich nicht geben, eher seien lokale Gewitter mit Schauern möglich.

Der Wetterumschwung dürfte bei dem ein oder anderen auf den Kreislauf drücken, denn es wird sehr schwül. "Das ist die Feuchte gepaart mit der Lufttemperatur", erklärt Kirchhübel. Gerade den Rhein entlang von Koblenz nach Karlsruhe dürften die gefühlten Temperaturen bei fast 30 Grad liegen, auch wenn das Thermometer nur 22 bis 27 Grad im Land anzeige. Lufttemperaturen von 26 bis 27 Grad seien "eine Hausnummer" für dieses Jahr - wenn auch bei weitem kein Vergleich zu manchen Tagen im letzten Jahr, tröstet Kirchhübel.