per Mail teilen

Das Wetter verlockt die nächsten Tage wieder dazu, etwas im Freien zu unternehmen. Nur der Ostersonntag wird launisch.

Bis einschließlich Samstag kann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit eher sonnigen Vormittagen und eher bewölkten Nachmittagen gerechnet werden. Dazu erreichen die Temperaturen am Donnerstag bis zu 26 Grad, am Freitag bis zu 24 Grad und am Samstag 25 Grad.

Die Nächte bleiben kühl

Laut DWD-Prognose kühlt es sich allerdings in den Nächten auf einstellige Temperaturen ab. In der Eifel ist sogar leichter Nachtfrost möglich.

Der Ostersonntag zeigt sich der Vorhersage zufolge etwas stärker bewölkt, im Lauf des Tages gibt es außerdem Regenschauer. Es bleibt aber frühlingshaft mild bei Höchstwerten von 20 bis 25 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 8 Grad im Flachland und bis zu 6 Grad im Bergland.