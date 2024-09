per Mail teilen

Ein neues Hoch bringt aus dem Osten warme Luft nach Rheinland-Pfalz. Am Montag wird es wieder etwas wärmer, Höchstwerte bei zehn bis 19 Grad. Über Tag ist es bewölkt und kann auch regnen - besonders am Nachmittag. Die Temperaturen steigen im Lauf der Woche weiter an und die Sonne lässt sich auch ab und zu blicken.