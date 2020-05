Wetterbilanz des Deutschen Wetterdienstes für April

Rheinland-Pfalz war in diesem April mit 11,8 Grad Durchschnittstemperatur das zweitwärmste Bundesland. Deutschlandweit lag der Temperaturdurchschnitt mit 10,5 Grad immerhin um 3,1 Grad über dem üblichen Wert. In Rheinland-Pfalz betrug der Niederschlag knapp 15 Liter pro Quadratmeter - die übliche Menge liegt in dem Bundesland bei 57 Litern. Die Sonne schien zudem reichlich - deutschlandweit handelte es sich um den sonnenscheinreichsten Monat seit Beginn der Messungen. Dabei wurden in Rheinland-Pfalz rund 295 Stunden Sonnenschein gemessen. Üblich sind 151 Stunden Sonne.